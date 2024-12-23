Рогов сообщил об отправке из Киева в Запорожье группы пропагандистов

Специальная группа пропагандистов направилась в подконтрольную Киеву часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он заявил, что украинские власти хотят с помощью фейков повлиять на упадническое настроение в рядах ВСУ. Этой работой будут заниматься сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины.

«Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ», — отметил Рогов.

По его словам, пропагандисты прибыли в город Орехов, который расположен недалеко от линии соприкосновения.

Также Рогов сообщил, что украинские власти пытались распространить фейки о прорыве ВСУ на Васильевском направлении. По факту, российские военные не допустили прорыва и украинские боевики отступили с существенными потерями