«Начнет усыхать». Прилепин назвал жесткое условие победы России в конфликте

Прилепин: для победы в конфликте России нужно отнять у Украины Черное море

Для победы в конфликте России нужно отнять у Украины Черное море. Такое мнение высказал в интервью aif.ru писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

«Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать. Даже если у нее будет армия и она продолжит путь на вступление в НАТО и Евросоюз, то Украина без Одессы и Николаева — не Украина», — заявил Прилепин.

Без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию, добавил писатель.

Однако он заметил, что сейчас это «фантастический сценарий».

Прилепин отметил, что Украина займется подготовкой к новой войне на следующий день после окончания перемирия, в нее продолжат вкачивать финансы.

В декабре прошлого года Захар Прилепин занял третье место в национальной литературной премии «Большая книга» за сборник рассказов «Собаки и другие люди», который он посвятил своему охраннику Александру Шубину, погибшему при покушении на него.