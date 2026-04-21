Герасимов заявил о продвижении ВС России к Славянску и Краматорску

Российские бойцы активно продвигаются к Славянску и Краматорску. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время выступления на пункте управления группировки «Южная», сообщила пресс-служба Минобороны.

«На северном фланге группировки соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска», — сказал он.

Начальник Генштаба добавил, что передовые подразделения сейчас находятся на расстоянии порядка 12 и семи километров от восточных окраин этих городов. В Кривой Луке ведутся уличные бои.

«Недалек тот день, когда мы освободим и Славянск, и Краматорск — все это Донецкая земля», — подчеркнул Герасимов.

Ранее стало известно, что российские бойцы в марте — апреле нынешнего года взяли под свой контроль 34 населенных пункта и порядка 700 квадратных километров территории.