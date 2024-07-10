Зеленский остался недоволен первым днем саммита НАТО

Зеленский: президентские выборы в США затмевают в СМИ саммит НАТО

Zhao Dingzhe/XinHua
Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Выборы президента США затмили в СМИ проходящий в эти дни саммит НАТО. Такое заявление в соцсети X сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, юбилейный саммит должен быть стать топовым событием, однако журналисты освещают его не так ярко, как ему хотелось бы. При этом «тому, что ожидается в ноябре» — американским выборам — СМИ уделяют куда больше внимания.

«Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран — его затмила другая история», — заявил Зеленский.

Саммит НАТО стартовал 9 июля и продлится до 11 июля. По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, первый день подтвердил «агрессивную сущность» альянса. Участники мероприятия продолжили нагнетать военный психоз и демонизировать Россию.

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