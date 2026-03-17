Украина лишилась ударного беспилотника в небе ДНР

Российские войска сбили ударный дрон ВСУ в небе над над Донецкой Народной Республикой. Об этом в телеграм-канале сообщил местный штаб обороны.

Первое сообщение о беспилотниках 17 марта появилось примерно в 13:57. На тот момент средства ПВО перехватили украинский БПЛА «ХР». ВСУ использовали его в качестве ложной цели.

Уже в 20:45 штаб обороны предупредил о том, что ударные беспилотники Украины пытаются зайти в республику со стороны Авдеевки. Спустя 10 минут один из таких БПЛА сбили.

Еще два до сих пор находятся в воздухе. Над их устранением работают местные силы ПВО.

Глава ДНР Денис Пушилин 17 марта выразил уверенность в скорой победе России в СВО. Это, по его словам, уже чувствуют жители Донбасса.