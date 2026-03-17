Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки семь управляемых авиабомб противника. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Кроме того, удалось уничтожить 421 вражеский беспилотник. Общее число украинских дронов, сбитых с начала специальной военной операции, превысило 124 тысячи.

Также российские военные, как и накануне, нанесли удары по объектам украинской транспортной и энергетической инфраструктуры и местам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что стойкость жителей Донбасса и подвиги российских военных приближают общую победу в спецоперации, которая, по его мнению, уже не за горами.