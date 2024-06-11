Украина нашла причину приближения переговоров с Россией

Темпы, с которыми Вооруженные силы России уничтожают энергетику Украины, ведут к настоящей катастрофе, но и приближают переговоры. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники в рядах ВСУ.

Состояние энергосистемы влияет практически на все отрасли экономики республики и сферы общественной жизни. Как отметили авторы материала, это может вынудить украинские власти пойти на мирный диалог на условиях России.

Ранее российские бойцы ударили по энергосистеме и складу с боеприпасами в Сумах. С октября прошлого года на Украине свыше 300 объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения.

Украина погрузилась в энергетический кризис. Зимой страну ждут длительные отключения электроэнергии. Украинский эксперт по энергетике Юрий Ковальчук предупредил, что станции не справятся с нагрузкой, даже если ударов по ним не будет.