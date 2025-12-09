СВР: Украина и Европа договорились о поставке снарядов по завышенным ценам

Европейские бизнесмены и чиновники предложили Украине схему по поставке артиллерийских боеприпасов через польского посредника, что позволит в несколько раз завысить их стоимость. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Финансовый „откат“ ответственным должностным лицам указанных государств, естественно, учтен», — сообщили в разведке.

Именно поэтому, по версии спецслужбы, мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, вызвал в окружении Владимира Зеленского «истеричное отторжение».

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя сообщение СВР, отметил, что «просвещенными европейцами» движет в вопросе Украины исключительно шкурный интерес.

«Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?» — описал он их мышление.

Ранее разведка рассказала, как Великобритания планирует дискредитировать Трампа, чтобы сорвать мирные переговоры.