Великобритания хочет сорвать миротворческие планы президента США Дональда Трампа по Украине, чтобы продолжить и дальше зарабатывать на конфликте. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По ее информации, благодаря боевым действиям британский военно-промышленный комплекс, некогда проблемный, заметно оживился и стал тянуть вверх местную экономику. Благодаря контрактам компании планируют заработать более шести миллиардов долларов. Таким образом, доходы от конфликта спасают экономику королевства от банкротства.

Чтобы сорвать переговоры, британцы планируют дискредитировать Трампа, вбросив фальшивый компромат якобы о связях главы Белого дома с советскими и российскими спецслужбами.

«Однако британцам вряд ли удастся „войти в одну реку дважды“. Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации», — считают в разведке.

Ранее в Белом доме объявили, что официально прекратили прямое финансирование конфликта на Украине, но продолжают продавать оружие при посредничестве НАТО.