Украинские и европейские чиновники просят Соединенные Штаты позволить ВСУ атаковать всю территорию России. Об этом сообщила газета Politico .

Решение американского лидера Джо Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории приведет к тому, что на него станут давить еще сильнее.

«Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит», — подчеркнули авторы материала.

Накануне Украина получила от США послание о возможности использования американского оружия для ударов по России. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это «шагом вперед».

Байден разрешил ВСУ бить по российской территории, потому что его убедили в этом советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.