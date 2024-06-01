Украина и Европа попросили у США разрешения атаковать всю Россию

Politico: Украина и Европа попросили США разрешить ВСУ удары по всей России

Christoph Soeder/dpa
Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Украинские и европейские чиновники просят Соединенные Штаты позволить ВСУ атаковать всю территорию России. Об этом сообщила газета Politico.

Решение американского лидера Джо Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории приведет к тому, что на него станут давить еще сильнее.

«Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит», — подчеркнули авторы материала.

Накануне Украина получила от США послание о возможности использования американского оружия для ударов по России. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это «шагом вперед».

Байден разрешил ВСУ бить по российской территории, потому что его убедили в этом советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

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