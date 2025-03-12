Украина готова на все? Что скрывает согласие Зеленского на прекращение огня

Владимир Зеленский принял предложение США о 30-дневной приостановке конфликта, при условии что Россия подтвердит готовность к такому перемирию. Кому оно будет выгодно и пойдут ли на это в Кремле, рассказал 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

По его мнению, Россия не согласится на такое предложение.

«Дональд Трамп в своей манере ищет выгодную сделку. Он прекрасно понимает, что чем дальше, тем сделка будет хуже и в принципе может не состояться. Любая сделка с Киевом сейчас выгодна будет американцам. А когда русские победят, тогда надо будет договариваться с русскими. И на равных условиях», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что Украина из-за ситуации в Курской области сейчас будет готова на все что угодно, лишь бы приостановить боевые действия.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не хочет продолжения конфликта, но не даст обмануть себя в ситуации по Украине.