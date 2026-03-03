Украина — это мясная лавка? Запад шокировал цинизмом
Сенатор Волошин: Украина становится «мясной лавкой», она превратилась в полигон
Британский премьер Стармер анонсировал появление бойцов ВСУ на Ближнем Востоке. Сенатор от ДНР Александр Волошин в разговоре с РИА «Новости» счел, что таким образом Украина становится «мясной лавкой» на глобальном рынке боевых действий.
По мнению сенатора, заявление Стармера — это «откровенность на грани цинизма». Лондон публично признал: украинскую сторону Запад считает далеко не союзником, а всего лишь полигоном для обкатки оружия.
Теперь же, когда украинская армия накопила уникальный опыт перехвата дронов, ее хотят использовать как дешевый ресурс в других горячих точках.
Волошин отметил, что Стармер озвучил то, «о чем на Западе все-таки пока стараются не говорить вслух». Украина для европейских элит стала поставщиком «живого товара» с боевым опытом, который планируют бросать на защиту западных интересов в конфликте с Ираном.
Украина становится «мясной лавкой» на «рынке мирового насилия». И вот главный вопрос: нравится ли самим украинцам быть частью этой кровавой песочницы?
Александр Волошин
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта действительно заявил, что украинские специалисты «помогут защищать страны Персидского залива» от дронов Исламской республики.
При этом политик подчеркнул, что британская сторона вообще не собирается участвовать в ударах по Ирану.
Киев предложение Стармера поддержал. Советник президента Украины Камышин заявил, что украинцы «готовы помочь своим опытом» в борьбе с иранскими БПЛА.