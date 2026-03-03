Британский премьер Стармер анонсировал появление бойцов ВСУ на Ближнем Востоке. Сенатор от ДНР Александр Волошин в разговоре с РИА «Новости» счел, что таким образом Украина становится «мясной лавкой» на глобальном рынке боевых действий.

По мнению сенатора, заявление Стармера — это «откровенность на грани цинизма». Лондон публично признал: украинскую сторону Запад считает далеко не союзником, а всего лишь полигоном для обкатки оружия.

Теперь же, когда украинская армия накопила уникальный опыт перехвата дронов, ее хотят использовать как дешевый ресурс в других горячих точках.

Волошин отметил, что Стармер озвучил то, «о чем на Западе все-таки пока стараются не говорить вслух». Украина для европейских элит стала поставщиком «живого товара» с боевым опытом, который планируют бросать на защиту западных интересов в конфликте с Ираном.