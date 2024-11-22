Шольцу напомнили время подлета «Орешника» к Берлину

Депутат Чепа напомнил Шольцу, что «Орешник» долетит до Берлина за 8 минут

Канцлер Германии Олаф Шольц прекрасно понял боевой потенциал России после успешного испытания «Орешника». На это в беседе с Lenta.ru указал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, оценив время подлета новой баллистической ракеты к Берлину в восемь минут.

«Если она за 13 минут может долетать до Лондона, то за восемь минут долетит до Берлина. Они это должны очень хорошо понимать. Шольц и другие политики должны делать правильные выводы, что все, что они замышляют, недопустимо», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Чепы, немецкий канцлер прекрасно понял всю опасность вероятного глобального конфликта, поэтому и заявил о новом витке эскалации.

«Самое главное, чтобы Шольц сумел сделать из этого правильные выводы», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Россия не раз говорила о желании мира, но не согласится на чужие условия и не будет играть по чужим правилам.

Накануне президент Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании «Орешника» в зоне спецоперации. Российские военные ударили баллистической ракетой по заводу «Южмаш», успешно поразив цель.