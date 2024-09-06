Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Об этом сообщило британское Минобороны на официальном сайте .

«Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Россия обвинила Великобританию в настройке беспилотников для ВСУ. Нефтехранилище в Ростовской области в начале августа атаковали дроны, которые настраивали в британских городах Ньюпорт и Солсбери. Российское внешнеполитическое ведомство считает это подтверждением того, что Лондон поддерживает террористические методы Украины.