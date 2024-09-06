Украина до конца года получит от Британии первую партию многоцелевых ракет

МО Британии направит Украине 650 ракет на сумму 162 млн фунтов стерлингов

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Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Об этом сообщило британское Минобороны на официальном сайте.

«Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Россия обвинила Великобританию в настройке беспилотников для ВСУ. Нефтехранилище в Ростовской области в начале августа атаковали дроны, которые настраивали в британских городах Ньюпорт и Солсбери. Российское внешнеполитическое ведомство считает это подтверждением того, что Лондон поддерживает террористические методы Украины.

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