МИД России обвинил Великобританию в настройке беспилотников для ВСУ

Захарова: ВСУ используют беспилотники, настроенные в Великобритании

Фото: Unsplash

Украинские военные используют для ударов по территории России беспилотники, которые настраивают в Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба.

По ее словам, нефтехранилище в Ростовской области в начале августа атаковали беспилотники, которые настраивали в британских Ньюпорте и Солсбери. Собирали их в Вышгородском районе Киевской области, а запускали с позиций под Славянском, который временно находится под контролем Украины.

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», — подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что подобные действия возлагают ответственность на Британию наравне с Украиной, и призвала отказаться от дальнейшей эскалации.

Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон в разговоре с пранкерами призвал украинские власти мобилизовать как можно больше молодежи.

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