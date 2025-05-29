Украина бомбит Россию перед переговорами. Что это: страх, пропаганда или бессильная злоба?

Украина в преддверии второго этапа переговоров бомбит территорию России сотнями беспилотников. Какова цель киевского режима — устрашение, картинка на ТВ или демонстрация возможностей? На эти вопросы Елене Кононовой на стриме 360.ru ответил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Собеседник 360.ru заявил, что Киев атакует Россию не только ради телевизионной картинки, но и, в большей степени, чтобы продемонстрировать свои возможности. Это происходит в преддверии второго этапа переговоров, и масштабные атаки призваны заставить РФ принять условия киевского режима.

Россия готова отражать и отражает удары украинских беспилотников, отметил эксперт. В стране работают средства противовоздушной обороны различного свойства, и их вполне достаточно.

«Опыт здесь большой накоплен. <…> Вот накануне 296 БПЛА было запущено, в том числе несколько десятков в направлении Москвы. Все были, так или иначе, или подавлены РЭБ, что тоже очень важно, или уничтожались», — подчеркнул Дандыкин.