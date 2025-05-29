Украина бомбит Россию перед переговорами. Что это: страх, пропаганда или бессильная злоба?
Дандыкин: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности
Украина в преддверии второго этапа переговоров бомбит территорию России сотнями беспилотников. Какова цель киевского режима — устрашение, картинка на ТВ или демонстрация возможностей? На эти вопросы Елене Кононовой на стриме 360.ru ответил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Собеседник 360.ru заявил, что Киев атакует Россию не только ради телевизионной картинки, но и, в большей степени, чтобы продемонстрировать свои возможности. Это происходит в преддверии второго этапа переговоров, и масштабные атаки призваны заставить РФ принять условия киевского режима.
Россия готова отражать и отражает удары украинских беспилотников, отметил эксперт. В стране работают средства противовоздушной обороны различного свойства, и их вполне достаточно.
«Опыт здесь большой накоплен. <…> Вот накануне 296 БПЛА было запущено, в том числе несколько десятков в направлении Москвы. Все были, так или иначе, или подавлены РЭБ, что тоже очень важно, или уничтожались», — подчеркнул Дандыкин.
Россия за время проведения спецоперации сделала большой рывок в плане создания и модернизации беспилотных систем, к работе над технологиями привлекли, в том числе, и малые предприятия.
Речь идет о тысячах, тысячах и тысячах.
Василий Дандыкин
Военный эксперт отметил, что на Украину «работает» более 10 стран, которые поставляют ВСУ беспилотники и детали к ним.
«По системам ракетного оружия мы опережаем даже с учетом того, что немцы хотят поставить Taurus, крылатую ракету. Что касается беспилотников, то вот такие системы, как и „Иноходец“, мы опережаем. Что касается „Ланцетов“, разумеется, да. Вот этот беспилотник шороху навел», — поделился Дандыкин.
Эксперт отметил, что фронт необходимо насыщать FPV-дронами, их должно быть «как можно больше».
Касательно безэкипажных катеров Дандыкин пояснил, что ситуация непростая, но в ближайшее время в России и в этой области будет прорыв. Пока же БЭКи расстреливают с вертолетов и кораблей, установив на них дополнительное вооружение.