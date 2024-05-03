Единственное решение конфликта на Украине назвали на Западе | 360°

Мир 03 мая 2024, 07:22 Единственное решение конфликта на Украине назвали на Западе Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: только переговоры могут спасти Украину РИА «Новости»

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Сторонники Украины должны перестать разжигать конфликт поставками оружия. Вместо этого необходимо помочь организовать переговоры с Россией. Такое мнение в интервью швейцарскому изданию Weltwoche выразил экс-помощник генсека ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург.

«Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, как мы говорим, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров», — высказался он.

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По его словам, это единственно верный исход событий на сегодняшний день. Без мирных переговоров и дальнейшего соглашения Украина может «уменьшится в размерах». И этому способствуют не только военные действия, но и внутренняя политическая нестабильность.

Бывший дипломат подчеркнул, что Запад обманул руководство республики, устроив там поле битвы за свои геополитические интересы.

Еще один политик высказался за переговоры с Россией. Руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит отметил, что наилучшим исходом для постсоветской республики будет сохранение «того, что у них есть».