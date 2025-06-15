Украина 15 июня не передала России ни одного тела

Украинская сторона в очередной раз не отдала России ни одного тела погибших бойцов. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
В свою очередь, Россия направила Украине более тысячи убитых военных ВСУ.
«Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1200 тел погибших солдат ВСУ», — отметил собеседник издания.
Ранее украинского президента Владимира Зеленского раскритиковали за отказ от получения тел военных. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что глава государства таким образом попытался сэкономить на выплатах родственникам убитых.
Новый реанимобиль поступил в перинатальный центр в Видном
Около 600 питомцев чипировали в мобильных ветеринарных пунктах Подмосковья в мае
Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
Искусственный интеллект внедрят для контроля застройщиков в Подмосковье к концу года
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Спроси строителя»
Путин посмертно наградил орденом Пирогова медиков скорой помощи Белгорода
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте