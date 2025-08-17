Уиткофф заявил об отсутствии необходимости прекращать огонь на Украине

Необходимости в прекращении огня на Украине больше нет, поскольку теперь речь идет о договоренности относительно мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в эфире CNN .

По его словам, на саммите в Анкоридже Россия и США добились феерического успеха, результаты встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом превзошли все ожидания.

Делегациям России и США удалось сблизить позиции по урегулированию украинского кризиса. В частности, нужды в прекращении огня на Украине фактически больше нет, поскольку теперь обсуждаются условия установления мира, пояснил Уиткофф.

Ранее спецпредставитель Трампа заявил об уступках Москвы по нескольким украинским регионам. Дипломат уточнил, что они заключаются в том, чтобы не освобождать всю Украину целиком.