Уиткофф заявил, что в консультациях по Украине ожидаются новые подвижки
Консультации по урегулированию украинского конфликта продолжаются. В ближайшие недели ожидаются новые подвижки, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Обсуждение продолжается, ожидается, что в ближайшие недели будет дальнейший прогресс», — написал он в соцсети X.
Он также отметил, что на этой неделе Украина и Россия провели обмен пленными. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на недавних трехсторонних переговорах в Женеве с участием Соединенных Штатов.
«Этот обмен стал возможен благодаря устойчивому и детальному мирному соглашению», — добавил спецпосланник.
Ранее Уиткофф рассказал, как Иран бесстыдно угрожал ядерными бомбами. По его словам, иранская делегация с гордостью заявила, что обошла все контрольные протоколы и получила доступ к технологии, способной создать 11 ядерных бомб.