Уиткофф заявил, что в консультациях по Украине ожидаются новые подвижки

«Обсуждение продолжается, ожидается, что в ближайшие недели будет дальнейший прогресс», — написал он в соцсети X.

Он также отметил, что на этой неделе Украина и Россия провели обмен пленными. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на недавних трехсторонних переговорах в Женеве с участием Соединенных Штатов.

«Этот обмен стал возможен благодаря устойчивому и детальному мирному соглашению», — добавил спецпосланник.

Ранее Уиткофф рассказал, как Иран бесстыдно угрожал ядерными бомбами. По его словам, иранская делегация с гордостью заявила, что обошла все контрольные протоколы и получила доступ к технологии, способной создать 11 ядерных бомб.