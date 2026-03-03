Уиткофф рассказал, как Иран бесстыдно угрожал ядерными бомбами

В начале года Иран заявил США о наличии достаточного количества обогащенного урана для производства 11 ядерных бомб. Об этом рассказал в эфире Fox News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стыда, что они контролируют 460 килограммов 60-процентного обогащенного урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — вспомнил Уиткофф.

По его словам, иранская делегация гордилась тем, что смогла обойти все протоколы контроля и получить доступ к технологии, позволяющей создать 11 ядерных бомб.

Уиткофф также сообщил, что США предложили Ирану 10 лет полного отказа от обогащения урана. Этот вариант категорически отвергли. Иранские переговорщики заявили о своем неотъемлемом праве на обогащение ядерного топлива. В ответ американская сторона подчеркнула, что у нее также есть неотъемлемое право остановить Тегеран.