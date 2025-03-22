Уиткофф: группировка ВСУ в Курской области оказалась в критическом положении

Формирования ВСУ в курском приграничье находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом репортеру Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации.

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке, и президент не хочет, чтобы всех убивали. Это серьезная ситуация на поле боя, которую нужно решить, — отметил Уиткофф.

Он добавил, что ВС России освободили захваченные ВСУ территории в Курской области.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп планирует в будущем объявить мораторий на боевые действия в акватории Черного моря.

Ранее в Сети появилась информация, что украинское командование собирает резервы в Сумской области, чтобы деблокировать окруженную группировку в Курской области. Дополнительные силы сосредотачивают в районе Марьина. ВС России продолжают уничтожать разрозненные группы ВСУ, скрывающиеся в лесном массиве в приграничье.