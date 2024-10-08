Угрозу существования Украины увидели в усилении наступления российских войск

Теряющие свои позиции украинские войска оказались перед риском лишиться ключевых логистических пунктов, через которые они получают дополнительные вооружения, питание и пополнения живой силы. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что украинская армия несет большие потери практически на всей линии фронта.

«Русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины», — заявил Меркурис.

Аналитик добавил, что российские войска серьезно усилили свое продвижение и приблизились на критическое расстояние к ключевым логистическим пунктам, без которых ВСУ останутся без возможности пополнить запасы вооружений и живой силы.

Меркурис отметил, что все заявления о шансах Украины выиграть в конфликте на истощение не больше, чем больные фантазии.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские военные осознали приближение своего разгрома. Но из-за упаднических настроений в своих рядах менять ситуацию они не готовы.