Угрозу существования Украины увидели в усилении наступления российских войск
Аналитик Меркурис заявил о продвижении российских войск к пунктам логистики ВСУ
Теряющие свои позиции украинские войска оказались перед риском лишиться ключевых логистических пунктов, через которые они получают дополнительные вооружения, питание и пополнения живой силы. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что украинская армия несет большие потери практически на всей линии фронта.
«Русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины», — заявил Меркурис.
Аналитик добавил, что российские войска серьезно усилили свое продвижение и приблизились на критическое расстояние к ключевым логистическим пунктам, без которых ВСУ останутся без возможности пополнить запасы вооружений и живой силы.
Меркурис отметил, что все заявления о шансах Украины выиграть в конфликте на истощение не больше, чем больные фантазии.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские военные осознали приближение своего разгрома. Но из-за упаднических настроений в своих рядах менять ситуацию они не готовы.