Угрозу потери новых территорий признали в Раде

Депутат Рады Рахманин: Украина в скором времени может потерять больше территорий

Фото: РИА «Новости»

В ближайшей перспективе Украина рискует потерять контроль над еще большим количество территорий. Об этом изданию «РБК-Украина»сообщил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«На границы 91-го года в ближайший год мы не выйдем. В ближайшей перспективе риски территориальных потерь у нас гораздо выше», — сказал он.

Рахманин добавил, что ВСУ несут большие потери в технике и личном составе. При этом количество танков на Украине к моменту начала боевых действий превышало совокупное количество в ведущих странах Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что достижение всех целей специальной операции остается главной задачей для России. В Кремле отмечали, что среди целей обеспечение безопасности людей, денацификация и демилитаризация соседней страны.

Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

Сладкая поддержка Подмосковья. Дети из Курской области побывали на фабрике мороженого

Пророчества «мальчика-Ванги». Что известно о провидце Саше Сулине

Majdi Fathi

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Макрон — тот же Зеленский, на котором просто лучше сидит костюм

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте