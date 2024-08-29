Депутат Рады Рахманин: Украина в скором времени может потерять больше территорий

В ближайшей перспективе Украина рискует потерять контроль над еще большим количество территорий. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«На границы 91-го года в ближайший год мы не выйдем. В ближайшей перспективе риски территориальных потерь у нас гораздо выше», — сказал он.

Рахманин добавил, что ВСУ несут большие потери в технике и личном составе. При этом количество танков на Украине к моменту начала боевых действий превышало совокупное количество в ведущих странах Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что достижение всех целей специальной операции остается главной задачей для России. В Кремле отмечали, что среди целей обеспечение безопасности людей, денацификация и демилитаризация соседней страны.