Кремль сообщил о продолжении СВО, несмотря на «план победы» Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что ВС России продолжат достигать цели специальной военной операции на Украине, несмотря на заявление Владимира Зеленского о появлении «планов победы». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что представители киевского режима уже несколько раз говорили о наличии у них «планов победы на поле боя».

«Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил Песков.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский, комментируя атаку ВСУ на приграничные районы Курской области, охарактеризовал ее как элемент «плана победы». Украинский лидер признал, что «план» слишком амбициозен, но пообещал представить его США.