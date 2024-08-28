Кремль сообщил о продолжении СВО, несмотря на «план победы» Зеленского

Песков: Россия продолжит СВО, несмотря на появление «плана победы» у ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что ВС России продолжат достигать цели специальной военной операции на Украине, несмотря на заявление Владимира Зеленского о появлении «планов победы». Об этом сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что представители киевского режима уже несколько раз говорили о наличии у них «планов победы на поле боя».

«Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил Песков.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский, комментируя атаку ВСУ на приграничные районы Курской области, охарактеризовал ее как элемент «плана победы». Украинский лидер признал, что «план» слишком амбициозен, но пообещал представить его США.

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