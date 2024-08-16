Угрозу ЧС ввели после ночной атаки в Керчи

Угрозу чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования объявили в Керчи после ночной ракетной атаки ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

По данным мэрии, к такому решению пришли во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом данные о возможных повреждениях или ущербе от ракетной атаки не приводились.

В ближайшее время специалисты проведут обследование и ремонт, в связи с этим будет ограничено движение на участке улицы Советской. Также для жителей центра города организуют подвоз воды.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России уничтожили 12 американских ракет ATACMS, которыми украинские боевики пытались поразить Крымский мост. Движение автомобилей по переправе приостанавливали на четыре часа, писал Life.ru.

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов объявил об отражении массированной атаки по Крымскому мосту. Он уточнил, что ВСУ запустили по переправе 10 ракет ATACMS.