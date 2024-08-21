Угрозу атаки БПЛА объявили в Мурманской области
Губернатор Андрей Чибис: в Мурманской области выявили угрозу атаки беспилотника
В Мурманской области выявили воздушную угрозу атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«Северян прошу быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях», — написал он.
Чибис заверил, что власти приняли все необходимые меры, чтобы повысить уровень безопасности в регионе.
В официальном Telegram-канале Росавиации сообщили, что в аэропортах Мурманска и Апатитов временно ввели ограничения на взлеты и посадки самолетов.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написали в пресс-службе.
Прошлой ночью украинские боевики попытались атаковать дронами Московскую область. Средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотников.