Угрозу атаки БПЛА объявили в Мурманской области

В Мурманской области выявили воздушную угрозу атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале .

«Северян прошу быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях», — написал он.

Чибис заверил, что власти приняли все необходимые меры, чтобы повысить уровень безопасности в регионе.

В официальном Telegram-канале Росавиации сообщили, что в аэропортах Мурманска и Апатитов временно ввели ограничения на взлеты и посадки самолетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написали в пресс-службе.

Прошлой ночью украинские боевики попытались атаковать дронами Московскую область. Средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотников.