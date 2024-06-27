«Угроза! Баллистика!» Севастопольцев предупредили о ракетной опасности

Развожаев сообщил об угрозе ракетной опасности в Севастополе

Фото: РИА «Новости»

Угрозу ракетной опасности объявили в Севастополе. Сообщение о тревоге опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Угроза! Баллистика! Принять меры безопасности!» — написал он.

Сразу же после этого глава Севастополя опубликовал предупреждение о воздушной тревоге с алгоритмом действий для населения. Людей призвали пройти в укрытия или спрятаться в помещениях с несущими стенами.

Накануне власти Севастополя анонсировали новые меры безопасности после воскресного удара ВСУ американскими ракетами ATACMS. Заседание оперативного штаба о сложившейся ситуации провели 24 июня.

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