Угощения передали бойцам СВО на реабилитации в Наро-Фоминске

Малину и сладости передали бойцам СВО, которые находятся на реабилитации в военном госпитале в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. Коробки с угощениями доставили волонтеры, представители администрации и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.

Такая встреча отвлекла военных от тяжелых процедур.

«Вкусно. Полезно. Целебно. Самое главное, чтобы ребята чувствовали, что они не забыты и не брошены. Мы за них молимся и болеем, стараемся помочь им всем, чем можем», — сказал председатель Совета депутатов в Наро-Фоминске Геннадий Пензов.

В конце гости пообщались с участниками спецоперации, поблагодарили их за мужество и героизм на передовой.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.