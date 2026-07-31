Минимум 8 человек пострадали после атаки ВСУ на автобус в ДНР

В результате атаки ВСУ на автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк, недалеко от поселка Кутейниково на востоке ДНР, пострадали не менее восьми человек. Об этом ТАСС сообщил глава Амвросиевского округа Игорь Лызов.

«Пострадали восемь-девять человек. Атака была сегодня в 04:15 по московскому времени на автобус Краснодар — Донецк», — сказал он.

Одного из раненых госпитализировали в реанимационное отделение, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус на дороге Луганск — Светлодарск. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате ЧП пострадали 10 человек. Кроме того, украинские военные осуществили обстрелы и других населенных пунктов в республике, из-за которых получили ранения четверо мирных жителей.