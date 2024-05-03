Уголовное дело завели из-за выселения из дома дочери бойца СВО | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 23:12 Уголовное дело завели из-за выселения из дома дочери бойца СВО Дело о выселении из дома дочери пропавшего бойца СВО завели в Ростовской области РИА «Новости»

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В Ростовской области завели уголовное дело по факту выселения из дома подростка, чей отец пропал в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Основанием для начала расследования стало видеообращение проживающей в селе Самарское Ростовской области 14-летней девочки к президенту Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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«Следственным отделом по городу Азову <…> по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ „Мошенничество“», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года мужчина из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным земельные участки, на которых стоит принадлежащий семье девочки дом. В самом жилище мужчина сменил замки и теперь пользуется им как своим собственным.