СК проверит историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 17:50 СК проверит историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360 в

Следователи продолжают проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и ее 14-летней дочери. По предварительной информации, их выселил из дома мигрант из Средней Азии. Подробности сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — передали в СК.

Реклама

Девочка записала видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе Следкома Александру Бастрыкину. Она рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации.

В декабре мужчина из Узбекистана якобы переоформил и продал неизвестным земельные участки, на которых стоит принадлежащий ее семье дом. В самом жилище мужчина сменил замки и теперь пользуется им как своим собственным.

Ранее председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело после избиения участника СВО полицейскими. В Санкт-Петербурге правоохранители, в том числе уроженцы Азербайджана, применили силу во время обыска бойца.