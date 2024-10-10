Украинские войска потеряли важный участок в ДНР и больше не смогут противостоять продвижению российских подразделений. Офицер Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы предложил переименовать Угледарское направление.

«Угледар можно забыть. Эта территория потеряна», — сказал он.

Проанализировав карту боевых действий, Лапин призвал переименовать Угледарское направление в Покровское. По его мнению, взятие Угледара позволит российским войскам направить к Красноармейску (Покровску) большое количество сил с юга. Офицер заявил, что ВСУ из-за нехватки подразделений не в состоянии остановить продвижение противника.

Минобороны объявило об освобождении Угледара 3 октября. «Известия» сообщили, что ВСУ использовали этот город как крупный укрепрайон.