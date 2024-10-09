Мыкола-дезертир. Запад в шоке от морального разложения ВСУ

Потеря Угледара, кажется, больнее всего ударила даже не по самим украинцам — те, кто с утра до вечера залипает в «Едином марафоне», ее, вероятно, даже не заметили, — а по западным спонсорам киевского режима. Как неожиданно выяснилось, желающих становиться тем самым «последним украинцем» в Незалежной практически не осталось. Стало быть, одной лишь поставкой вооружений или даже разрешением использовать натовские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России больше не обойтись. Если страны НАТО хотят продолжать воевать с Россией, делать это им придется уже самим, причем довольно скоро.

Немецкая газета Tagesspiegel сообщила, что отказ примерно 200 бойцов одного из батальонов 123-й бригады ВСУ выполнить приказ начальника и прикрыть беспорядочное бегство 72-й отдельной механизированной бригады из Угледара привел к самоубийству командира батальона Игоря Гриба. «Несколько военных журналистов сообщили в социальных сетях, что 33-летний Гриб покончил с собой, после того как его солдаты отказались подчиниться приказу и без разрешения покинули свои позиции. Анонимные источники в бригаде подтвердили факт самоубийства», — говорится в публикации. Еще одно германское издание, журнал Focus, опубликовало статью с рассказом о некоем украинском «патриоте-дезертире» Сергее Гнездилове, воевавшем в Донбассе еще с 2014 года, но недавно публично объявившем, что в свою часть он больше не вернется.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Сергей Гнездилов — далеко не единственный солдат, дезертировавший из украинской армии с [24 февраля 2022 года]. Но он, безусловно, один из самых известных. Самое главное: он бежал не тайно, а на виду у публики. Несколько недель назад на панельной дискуссии в Киеве 24-летний мужчина неожиданно заявил, что больше не вернется на фронт. „Я понимаю, что меня могут арестовать“, — добавил он. Пока этого не произошло — по крайней мере, на данный момент, — Гнездилов просто исчез. Но этот случай попал в заголовки газет по всей стране», — написало издание. Вывод, к которому пришли журналисты Focus, обескураживающе прост: у Киева заканчиваются солдаты, воевать больше некому, а те, кто продолжает воевать, обессилены настолько, что больше не могут и не хотят сражаться за эту власть.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

При этом по тону обеих публикаций заметно, что западные СМИ тревожит вовсе не судьба покончившего с собой украинского офицера или решившего дезертировать украинского «патриота», а массовый характер, который с недавних пор приобрело дезертирство в вооруженных формированиях Украины. Как пишет местный журналист Владимир Бойко, находящийся сейчас в составе одной из частей ВСУ, за два последних месяца только из его подразделения дезертировали 50% от общего числа «самовольщиков» за предыдущие два с половиной года. Даже по официальным данным офиса генпрокурора Украины, за восемь месяцев 2024 года открыли 29 984 производства за самовольное оставление части и 15 559 — за дезертирство. В первый год СВО таких случаев было 6641 и 3442 соответственно. По словам все того же Бойко, каждый месяц из ВСУ бегут около 15 тысяч солдат.

На этом фоне Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому дезертирам, решившим по каким-то причинам вернуться на фронт, не будет грозить никакое наказание. В течение 72 часов их просто восстановят на военной службе. В общем, эдакое «вернись, я вся прощу» на украинский манер.

Вот только что-то мне подсказывает, что желающих воспользоваться новой нормой закона найдется немного — скорее всего, таковых не будет вовсе. Это в 2014-м легко было быть «патриотом», когда любой Мыкола из глухого села вместе с автоматом получал индульгенцию на грабежи и убийства мирных граждан Донбасса. В ситуации, когда воевать надо не с бывшими шахтерами, а с регулярной российской армией, от былого «патриотизма» не осталось и следа. Так что, Мыкола нынче не патриот, Мыкола — дезертир. И похоже, он этим вполне доволен.