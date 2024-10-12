Участнику СВО уфимцу Ильдару Суфиярову присвоили звание Героя России посмертно, указ подписал президент Владимир Путин. Об этом в Telegram-канале написал глава Башкирии Радий Хабиров.

Старший лейтенант Суфияров командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан». Контракт боец подписал в мае 2023 года, погиб в апреле 2024-го.

Группа Сафиярова 12 апреля несколько часов удерживала позиции, отражая атаки ВСУ. Старший лейтенант остался один и, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и трех украинских боевиков.

«Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером — таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника», — написал глава региона.

Хабиров пообещал оказать поддержку родным и близким погибшего военного.

Звание Героя России в сентябре получил командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты подполковник Дмитрий Куценко. В ходе выполнения боевого задания он вместе со своими бойцами 10 часов сдерживал наступление украинских боевиков.