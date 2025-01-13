Двойник Жириновского, актер Виктор Беломестнов, отправившийся в зону СВО, получил в подарок новые квадроциклы от партии ЛДПР, а также сделал предсказание о судьбе Украины в стиле своего кумира. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Хочу предсказать, что 2025 год будет Годом России! И 12 июня, День независимости Российской Федерации, мы отметим праздник на Банковой!» — заявил Беломестнов.

Также артист московского театра «Глас» получил в подарок от ЛДПР и ее лидера Леонида Слуцкого несколько квадроциклов. Технику доставили военнослужащим бригады «Терек», где Виктор служит штурмовиком в составе батальона «Скиф».

Депутат Госдумы Евгений Федоров отмечал, что сбывшиеся прогнозы Жириновского связаны с его большим политическим и жизненным опытом. Также политик не боялся высказывать свои соображения о будущем, большая часть из которых воплотились в жизнь.