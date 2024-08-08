Уехавший из России иноагент поглумился над Курской областью

Уехавший из России аналитик Крутихин в соцсетях поглумился над Курской областью

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин*, уехавший в Норвегию, в своих соцсетях опубликовал издевательские комментарии об атаке ВСУ на Курскую область. Об этом сообщило издание «Взгляд».

Он рассказал, что именно в Курской области с ним с 1980-х постоянно происходили какие-то неприятности, поэтому он шутил, что не расстроится, если этого региона вообще не будет.

«Сбывается, что ли?» — добавил Крутихин*.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал задачей атаки на Курскую область усиление позиции страны на возможных мирных переговорах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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