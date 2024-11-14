Удерживавший в одиночку опорник ВСУ Закарья Алиев рассказал, как спасался в тоннеле

Боец СВО Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ в Запорожской области, рассказал, как в одиночку отбивал атаки украинских военных. Он дал интервью РИА «Новости» .

По его словам, сначала противники думали, что в месте, где находился Алиев, был блиндаж. На самом деле там был туннель.

«А блиндаж [если пройти] по туннелю, в другом месте находился. Они когда [опорный пункт] разбомбили, думали, что я уже мертв. И по туннелям, когда я ходил каждый раз и появлялся, снова бомбили, снова думали, мертвый», — заявил боец.

В конце российский военный нашел очень крепкий блиндаж, который украинские солдаты уже «не смогли разбить никак».

Ранее Алиев рассказал, что от ранения в ногу его спасли два телефона. Мобильники находились в кармане. Именно в это место попал осколок от вражеского снаряда дрона-камикадзе. Устройства в итоге разбились, а ноги остались целы.