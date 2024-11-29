Четыре десантника из 77-й аэромобильной бригады ВСУ сложили оружие и передали свою долговременную огневую точку в Харьковской области ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Украинские военные удерживали ДОТ в районе населенного пункта Копанки. Боевиков взяли в плен штурмовики из первой Танковой армии группировки войск «Запад». Агентство также опубликовало снятые с помощью тепловизора кадры с пленными военнослужащими.

Ранее комбат батальона 810-й бригады морской пехоты с позывным Як рассказал, что основная часть подразделений украинской армии, находящихся в Курской области, прошла подготовку на Западе.

По его словам, боевиков на протяжении трех месяцев тренировали не случайные инструктора, а настоящие специалисты. В то же время обычные украинские мобилизованные проходят только месячную подготовку.