Директор школы Кизлярского района Дагестана Ахмед Алиев, в которой учился герой СВО Закарья Алиев, в одиночку удерживавший опорник врага три недели, назвал военного дисциплинированным и ответственным. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«Крайне воспитанный молодой человек, сдержанный. При этом оказался очень мужественным и храбрым, что мы буквально недавно увидели, сами были ошарашены», — заявил он.

По словам директора школы, будущий военный рос в большой семье, в которой, помимо него, были еще две сестры. Родители Алиева болеют, особенно от тяжелого заболевания страдает мать героя.

«Он всячески ухаживал за ней, помогал ей, ходил на различные работы. Не брезговал никакой работой, мог пойти разнорабочим на стройку и в охране подрабатывал. Он делал все, чтобы поддерживать хорошее состояние семьи и помогал матери», — вспомнил глава учреждения.

Также директор рассказал, что у Закарьи Алиева много друзей, как в родном селе Косякино, так и по всему Дагестану.

«У нас <…> более 100 ребят находятся в зоне СВО. В том числе и [Закарья Алиев], который героически сохранил свою жизнь и боролся с вражескими коптерами и выжил. Мы безмерно рады этому», — отметил собеседник.

Еще директор рассказал про нынешнее состояние бойца СВО. Он чувствует себя нормально, проходит лечение в лазарете. В родном селе очень ждут героя в отпуск.