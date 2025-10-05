На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище
Возгорание произошло на территории одного из газовых хранилищ во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщила областная прокуратура.
Пожар вспыхнул после серии взрывов, прогремевших в регионе в ночь на воскресенье. Местные СМИ, в том числе «Страна.ua», сообщали, что над Львовом поднимался густой столб дыма. В прокуратуре уточнили, что, кроме газового объекта, повреждения получили также промышленные и энергетические предприятия.
Российские военные регулярно наносят удары по объектам на территории Украины, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса и системы военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не нацелены на жилые дома и социальную инфраструктуру.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 октября Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности — наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Под удар попали предприятия ВПК Украины и объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу. По данным ведомства, все цели были поражены.