Удары дронов ВСУ по Белгороду и Ростову-на-Дону назвали терактами

СК завел дела о терактах после ударов дронов ВСУ по Белгороду и Ростову-на-Дону

Уголовные дела о терактах завели криминалисты центрального аппарата СК после ударов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Белгорода и Ростова-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренк о.

В рамках расследования сотрудники ведомства установят личности сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины, а также боевиков и их командиров, принявших участие в теракте.

Петренко добавила, что в четверг, 14 августа, украинские боевики направили беспилотники со взрывчаткой для ударов по гражданской инфраструктуре двух российских городов.

В Ростове-на-Дону ранения различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, повреждения получили жилые дома на улицах Тельмана и Ломоносова.

В Белгороде от сброшенных с беспилотников снарядов пострадали три человека. Среди них мужчина с множественными осколочными ранениями, его супруга и еще один местный житель, получивший баротравму и ранение ноги.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что среди 13 пострадавших при атаке украинских дронов оказались двое детей. Он добавил, что из получивших повреждения домов эвакуировали 212 жителей.