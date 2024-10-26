Ударный дрон «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ вместе с военнослужащими

Российские подразделения уничтожили в Курской области украинскую боевую бронемашину вместе с экипажем. Они нацелили на противника ударный дрон «Иноходец». Минобороны показало видео операции.

Оператор беспилотника разведывательного подразделения группировки войск «Север» засек бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Как только боевая машина остановилась в лесополосе, военные направили на нее ударный дрон «Иноходец».

Аппарат попал точно в цель. Машина загорелась вместе с личным составом. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение.

Другим дроном военные поразили танк ВСУ на пути к населенному пункту в Курской области. Они заметили технику на проселочной дороге и нанесли удар. Произошел взрыв, обломки бронемашины разлетелись на большое расстояние.