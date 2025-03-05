Ударит по фронту и тылу. Что случится с Украиной без разведданных от США
«Военная хроника»: без разведданных США Украине не будет хватать информации
Украина сразу же столкнется с критическим дефицитом оперативной информации, если США перестанут передавать ей разведданные. Об этом сообщила «Военная хроника».
«На тактическом уровне это, прежде всего, может ударить по способности ВСУ своевременно выявлять скопления войск России, корректировать огонь артиллерии и ПВО, а также управлять мобильными резервами», — добавили авторы материала.
Не имея доступа к американским спутниковым снимкам, украинские военные не смогут планировать операции на фронте и столкнутся с угрозами критической инфраструктуре в тылу.
Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США готовы возобновить военную помощь Украине, если добьются успехов в переговорах с ней.