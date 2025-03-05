Ударит по фронту и тылу. Что случится с Украиной без разведданных от США

«Военная хроника»: без разведданных США Украине не будет хватать информации

Украина сразу же столкнется с критическим дефицитом оперативной информации, если США перестанут передавать ей разведданные. Об этом сообщила «Военная хроника» .

«На тактическом уровне это, прежде всего, может ударить по способности ВСУ своевременно выявлять скопления войск России, корректировать огонь артиллерии и ПВО, а также управлять мобильными резервами», — добавили авторы материала.

Не имея доступа к американским спутниковым снимкам, украинские военные не смогут планировать операции на фронте и столкнутся с угрозами критической инфраструктуре в тылу.

Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США готовы возобновить военную помощь Украине, если добьются успехов в переговорах с ней.