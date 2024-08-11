Захарова раскритиковала AFP за материал о соблюдении Украиной норм гумправа

Фото: РИА «Новости»

Материал агентства AFP о якобы соблюдении Украиной международного гуманитарного права при атаке на Курскую область вопросы вызывает вопросы. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Киеве: „Украина ‚строго соблюдает международное гуманитарное право‘ во время вторжения в Россию“. Поэтому он и „неназванный“ этот источник, потому что официально такое сказать, не моргнув, не сможет никто из террористов на Банковой», — написала она.

ВСУ 6 августа атаковали приграничные населенные пункты Курской области. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявлял, что продвижение противника остановили.

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев сообщил о напряженной ситуации на территории.

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