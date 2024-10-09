Минобороны: расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил более 100 воздушных целей в ДНР

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» прикрыл наземные подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. Бойцы поразили более 100 воздушных целей, сообщило Минобороны .

«Обнаружили цель, выкатились, отработали. Это не занимает больше минуты», — рассказал механик-водитель с позывным Палыч.

На расчете ЗРК «Стрела-10» лежит большая ответственность. Командир боевой машины с позывным Кузбасс сообщил, что военнослужащие занимаются уничтожением беспилотников, прикрытием артиллерийских и зенитных ракетных подразделений большой дальности. На Авдеевском направлении военнослужащие уничтожили более 100 воздушных целей противника.

Аэродромную инфраструктуру Украины российские военные поразили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». «Известия» сообщили, что эти системы способны попадать в цель с расстояния до двух тысяч километров.