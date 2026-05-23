Удар ВСУ повредил восемь автобусов транспортного цеха ЗАЭС

Запущенные украинскими боевиками беспилотники нанесли очередную серию ударов по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Как сообщили в пресс-службе организации, повреждения получили восемь служебных автобусов. В результате прилетов никто не пострадал.

В пресс-службе добавили, что хуже обстоит ситуация в Энергодаре, который оказался под непрерывными обстрелами.

«Под ударами оказываются автомобили, антенны мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры», — заявили в организации.

По последним данным, повреждения получили два автобуса из сети городского транспорта.

В ночь на субботу, 23 мая, запущенные украинскими боевиками беспилотники ударили по школе и зданию администрации Энергодара. Как сообщил глава города Максим Пухов, в результате налета никто не пострадал. Он добавил, что в зону обстрела попали вышки сотовой связи и одна из дорог, ведущая в город.