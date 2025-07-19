Удар ВСУ по Донецку объяснили приказом сверху

ВСУ ударом по центру Донецка выполнили письменный приказ сверху. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«В который уже раз напомним: приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, временем удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», — написал он.

Военкор предположил, что украинские боевики применили для атаки по Донецку американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, поскольку имеют их в избытке. Также он выразил надежду, что в скором времени будет известна фамилия «хэроя, распорядившегося нанести удар по жилому дому».

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка днем 19 июля. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что один из снарядов попал в многоквартирный дом. В результате атаки пострадали мирные жители.