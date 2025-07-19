Снаряд ВСУ угодил в многоквартирный дом в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин заявил об обстреле Киевского района со стороны ВСУ

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин .

Он подчеркнул, что один из снарядов попал в многоквартирный дом на Университетской улице.

Корреспонденты Донецкого агентства новостей уточнили, что в зоне поражения также оказался травматологический центр. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие среди горожан.

Редакция опубликовала кадры, на которых видно, как над городской застройкой поднимается черный дым, где упали снаряды.

Управление правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что для удара по городу украинские боевики использовали две ракеты из реактивных систем залпового огня. Прилет зафиксировали в 14:50

Не исключено, что украинские боевики атаковали Донецк при помощи систем HIMARS. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В последний раз центр города оказался под ударами украинских боевиков в конце июня. Запущенные ВСУ снаряды поразили торговые ряды на рынке «Сокол», где погибла местная жительница. Оперативные службы ДНР заявили, что украинские боевики использовали для удара дальнобойные ракеты Storm Shadow.