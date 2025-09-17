Удар в спину ВСУ. Спецназ сжег «танк-легенду» под Сумами

В зоне боев на Сумском направлении российские военные уничтожили раритетную технику ВСУ. Спецназ «Анвар» ударом дрона превратил в металлолом уникальный шведский Stridsvagn 103, сообщили «Военкоры русской весны» .

Издание опубликовало кадры оперативной съемки беспилотника, которым спецназ атаковал бронированную технику. Судя по видео, дрон выследил замаскированный танк прямо на позиции — его экипаж отреагировать не успел.

О поставках Stridsvagn 103 на Украину почти ничего не известно. В западной прессе такие танки в контексте украинского конфликта обсуждали еще в 2022 году.

При этом Stridsvagn 103 критиковали: модель серьезно страдает от недостатка систем ночного видения, тепловизионных прицелов и вообще любого прицельного оборудования, появившегося после 1960-х годов.

Разработали «S-танк» еще в начале 1960-х. Даже на тот момент он испытывал недостаток в броне. Лобовые пластины навылет проходил 125-миллиметровый снаряд 3БМ9. Пушка его относительно слаба, танк довольно уязвим из-за сложной гидродинамической подвески, необходимой не только для быстрого перемещения, но и для точной наводки.

В Швеции Stridsvagn 103 с вооружения сняли. Всего успели выпустить только около 300 экземпляров, часть из которых сохранили для музеев.

В начале сентября российские военные уничтожили и другой замаскированный танк ВСУ в Сумской области.